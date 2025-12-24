Франція

Грузинський ексгравець молодіжної збірної України залишить Динамо влітку на правах вільного агента.

Вінгер Меца Георгі Цітаішвілі, права на якого все ще належать київському Динамо, привернув увагу низки клубів Ліги 1 та європейських чемпіонатів завдяки яскравим виступам у поточному сезоні. Про це повідомляє FootMercato.

25-річний футболіст, який виступає за французький клуб на правах оренди, перебуває у центрі трансферної уваги на тлі своєї контрактної ситуації. 30 червня 2026 року завершаться як орендна угода з французьким клубом, так і контракт гравця з київським Динамо, після чого він стане вільним агентом.

За інформацією джерела, інтерес до грузинського вінгера проявляють Ліон та Лілль, а також італійський Лаціо. Окрему зацікавленість виявляє Вільярреал, де виступає співвітчизник Цітаішвілі Жорж Мікаутадзе, який нібито переконує керівництво іспанського клубу запросити партнера по збірній.

У поточному сезоні Георгі Цітаішвілі провів 16 матчів у Лізі 1, у яких забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. Його впевнена гра, зокрема у матчі проти ПСЖ, в яком він забив гол, лише посилила інтерес до футболіста напередодні відкриття трансферного ринку.