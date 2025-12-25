Франція

Гравця готові відпустити.

Марокканський центральний півзахисник Амір Річардсон перебався до італійської Фіорентини із французького Реймса влітку минулого року за 9 млн євро.

Проте цей трансфер у підсумку для 23-річного виконавця можна вважати не надто вдалим, адже після 1091 хвилини в 27 матчах минулого сезону з голом та асистом у активі, він перестав потрапляти до стартового складу взагалі в поточному сезоні.

Усього 200 хвилин за чотири гри — це й є весь доробок марокканця станом на зараз.

Фіорентина вже повідомила футболіста про те, що не розраховує на нього в перспективі, а отже січневе трансферне вікно — реальний шанс піти до іншого клубу.

Французька Ніцца при цьому готова забезпечити футболісту повернення не просто на батьківщину, а й власне до колективу з академією, де його виховували.

Повідомляється, що сам Амір дав "зелене світло" цьому трансферу.