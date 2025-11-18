Франція

Легендарний француз залишається фаворитом на наступний цикл, хоча остаточного рішення ще немає.

Колишній наставник мадридського Реала Зінедін Зідан продовжує залишатися головним кандидатом на посаду головного тренера національної збірної Франції після завершення чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Утім, як зазначає джерело, наразі жодних офіційних угод не підписано та не узгоджено. Зідан прагне проявити повагу до поточного керманича Дідьє Дешама, який залишить свою посаду лише наприкінці липня.

Федерація футболу Франції водночас повністю зосереджена на підготовці до чемпіонату світу, проте саме Зідан вважається фаворитом для нового етапу в історії національної команди.

Титулований французький спеціаліст розглядається як кандидат, здатний продовжити розвиток збірної після завершення ери Дешама та підтримати високий рівень виступів зіркової команди на міжнародній арені.