Франція

Француз готовий дебютувати за Монако проти Ренна.

Півзахисник Поль Погба готовий повернутися до гри за Монако вже в найближчому матчі проти Ренна, повідомляє L’Equipe.

Незважаючи на обережні заяви тренера Себастьяна Поконьйолі, 32-річний француз готовий вийти на поле, пропустивши понад два роки.

Погба приєднався до "монегасків" улітку, але досі не дебютував. Матч Ренн — Монако відбудеться 22 листопада о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Монако посідає шосте місце в турнірній таблиці Ліги 1.