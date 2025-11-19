Франція

Захисник ПСЖ та збірної Марокко випередив Мохамеда Салаха та Віктора Осімгена.

Крайній захисник Ашраф Хакімі отримав нагороду найкращого африканського гравця 2025 року, повідомляє пресслужба Африканської конфедерації футболу (CAF).

Марокканський захисник став першим представником своєї країни, який отримав цю відзнаку після Мустафи Хаджі у 1998 році.

Минулого сезону Хакімі зіграв одну з вирішальних ролей у тріумфі ПСЖ, допоміг команді здобути Лігу 1, Кубок Франції, Суперкубок Франції та перший в історії клубу титул Ліги чемпіонів.

На рахунку 27-річного марокканця було 11 голів та 16 результативних передач у 55 матчах.

Хакімі випередив у голосуванні Мохамеда Салаха з Ліверпуля та форварда Галатасарая Віктора Осімгена. Нагороду йому вручили на урочистій церемонії в Рабаті, столиці Марокко. Наразі гравець перебуває на лікуванні травми, але сподівається встигнути відновитися до Кубка африканських націй, який відбудеться у його країні.

CAF визначила переможця та фіналістів на основі голосів національних тренерів, колишніх футболістів та журналістів, що спеціалізуються на африканському футболі.