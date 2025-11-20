Франція

Новачок Марселя страждає від травм.

Французький Марсель улітку цього року заплатив 2 млн євро за оренду аргентинського центрального захисника Факундо Медіни з Ланса та прописав додаткову опцію викупу в його угоді.

Однак за весь цей час 26-річний новачок "провансальців" провів усього 272 хвилин на полі в чотирьох матчах через травму гомілки, із якою вже прибув до команди Роберто Де Дзербі.

Керманич Марселя ще перед відходом на листопадову міжнародну перерву запевняв, що повернення його підопічного має відбутись ось-ось.

Проте медичний персонал клубу так і не зміг поставив Медіну на ноги за ці пару тижнів.

Повернення футболіста до гри знову відкладається, оскільки Факундо й досі відчуває дискомфорт під час фізичних вправ.

Тепер очікувані терміни відновлення сягають початку грудня, а отже, як мінімум, у матчах проти Ніцци та Ньюкасла аргентинець команді не допоможе.