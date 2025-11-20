Франція

Але не продали.

Колишній спортивний директор французького ПСЖ Леонардо висловився про Кіліана Мбаппе. Цитує бразильського функціонера RMC Sport.

"Йому треба було йти ще в 2021 році, бо він хотів змінити команду. Він хотів піти – то вперед! Ось така в мене думка.

Але я також розумію, якщо ви заплатили за футболіста, то не можете просто його відпускати, треба все обміркувати. А якщо він не йде, то треба контролювати ситуацію.

Як на мене, якщо у вас з'являється можливість із футболістом, якого всі хочуть, то треба нею користуватися. Не можна казати йому: "Будь ласка, залишся з нами". Для мене немає такого варіанта", – сказав Леонардо.

Влітку 2024-го Кіліан Мбаппе перейшов в Реал Мадрид з ПСЖ на правах вільного агента.