Франція

Потужна перемога команди Роберто Де Дзербі, яка бодай тимчасово очолила таблицю Ліги 1.

У матчі-відкритті 13-го туру французької Ліги 1 Марсель не залишив жодних шансів Ніцці, здобувши нищівну перемогу 5:1 у битві за Лазуровий берег.

Команда Роберто Де Дзербі відкрила рахунок уже на 11-й хвилині зусиллями П'єра-Емеріка Обамеянга, для якого цей гол став 400-м у кар'єрі, а до перерви перевагу подвоїв Мейсон Грінвуд. Після відпочинку англієць оформив дубль, а слідом Веа та Пайшан довели рахунок до розгромного. Ніцца відповіла лише голом Шо на 63-й хвилині.

Завдяки цій перемозі Марсель щонайменше тимчасово піднявся на вершину турнірної таблиці, випередивши Парі Сен-Жермен на одне очко, проте у чинних чемпіонів ще є матч із запасом — цього тижня вони зіграють з Гавром (22.11).

Ніцца – Марсель 1:5

Голи: Шо, 63 – Обамеянг, 11; Грінвуд, 37, 53; Веа, 58; Пайшан, 74

Ніцца: Діуф – Менді, Ба, Пепра (Абді, 68) – Клосс, Абдул Самед (Сансон, 68), Ванхутте, Бар – Діоп (Янссон, 77), Шо, Моффі (Бога, 68).

Марсель: Де Ланге – Веа, Павар, Балерді (Іган-Райлі, 77), Емерсон – Кондогбія (Надір, 70), Вермерен – Грінвуд, Ейнджел Гомес (O’Райлі, 70), Пайшан (Мопе, 89) – Обамеянг (Важ, 77).