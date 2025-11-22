Франція

Ренн розгромив Монако, а Ланс обіграв Страсбур — результати 13-го туру Ліги.

У рамках 13-го туру Ліги 1 Ланс здобув мінімальну, але важливу перемогу над Страсбуром на Стад Боллар-Делеліс. Єдиний м’яч на 69-й хвилині забив Ганю, забезпечивши команді три очки.

Завдяки цьому успіху Ланс піднявся на чільне місце турнірної таблиці та ділить першу сходинку з Марселем, тоді як Страсбур залишився на 22 очках і може втратити місце в топ-4 після туру.

Матч відзначався активними атаками з обох боків та кількома вилученнями: Гілавогі і Барко покинули поле достроково.

Ланс – Страсбур 1:0

Гол: Ганю (69)



Ланс: Ріссе — Сарр, Байду, Ганю — Удоль, Томассон, Сангаре, Агілар — Саїд (Гілавогі, 75), Товен (Сіма, 75) — Едуар (Сотока, 85)



Страсбур: Пендерс — Чілвелл, Сарр, Гойсберг (Омобаміделе, 46) — Морейра (Нзінгула, 85), Ель-Мурабет (Амугу, 61), Барко, Дуе (Амо-Амеяу, 90+1) — Лемарешаль (Енсісо, 61) — Панічеллі, Емега



Попередження: Томассон (77), Сотока (90+6) — Ель-Мурабет (5), Дуе (68), Емега (90+7)



Вилучення: Гілавогі (90+5) — Барко (77)

В іншому матчі Ренн здобув переконливу перемогу над Монако з рахунком 4:1. Команда продемонструвала ефективність у нападі та контроль гри протягом усього матчу.

Особливу увагу привернуло повернення Поля Погба до активного футболу після дворічної дискваліфікації. Півзахисник отримав свій шанс продемонструвати майстерність.

Матч також запам’ятався вилученням у складі Монако – Закарія залишив поле на 66-й хвилині.

Ренн – Монако 4:1

Голи: Аїт-Будляль 20, Камара 48, Емболо 73, Блас 83 (п) – Бірет 90+5



Ренн: Самба – Брассье, Жаке, Аїт-Будляль – Аль-Тамарі (Глен Камара, 85), Сіссе (Мерлен, 74), Ронжьє, Махді Камара, Франківський – Емболо, Леполь (Блас, 75)



Монако: Градецький – Салісу, Керер, Тезе – Уаттара, Кулібалі (Погба, 85), Закарія, Діатта (Вандерсон, 70) – Акліуш (Ламан Камара, 70), Фаті (Мінаміно, 61) – Іленіхена (Бірет, 61)



Вилучення: Закарія 66