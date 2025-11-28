Інше

Колишній хавбек Роми та Ювентуса планує стати агентом.

Колишній півзахисник Роми, Ювентуса та Барселони Міралем П’янич вирішив завершити професійну кар’єру у 35 років. Про це повідомляє TMW.

За інформацією джерела, боснійський футболіст наразі навчається, аби розпочати діяльність футбольного агента, хоча публічних заяв від нього самого ще не було.

Останнім клубом П’янича був московський ЦСКА, де він заробляв гроші у сезоні-2024/25. Після завершення контракту з цим маловідомим клубом боснієць залишався без команди.

Нещодавно у ЗМІ з’явилися чутки про можливе повернення П’янича до Ювентуса в тій чи іншій ролі після того, як у мережі оприлюднили фото з його перебуванням на тренувальній базі туринців. Однак, за словами інсайдера Альфредо Педулли, це був лише дружній візит.

За свою кар’єру П’янич провів 780 офіційних матчів за клуби та національну збірну Боснії: 665 на клубному рівні та 115 у складі збірної. Найкращі роки кар’єри він провів у Серії А — п’ять сезонів у Ромі та ще чотири в Ювентусі, загалом зігравши понад 350 матчів та відзначившись 52 голами.