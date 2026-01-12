Франція

Сталося це на похороні матері вбитого.

Колишнього президента французького Аяччо Алена Орсоні застрелили під час похорону його матері. Про це повідомляє BFMTV

Інцидент стався у комуні Віро на Корсиці 12 січня. Стрілець перебуває у розшуку.

До справи було залучено відділ розслідувань Аяччо та групу зі встановлення особи злочинців Південної Корсики. Прокуратура Аяччо передала розслідування Міжрегіональному спеціалізованому судовому управлінню Марселя (JIRS) та Національній антикорупційній прокуратурі (PNACO).

Орсоні був 71 рік, він обіймав посаду президента Аяччо з 2008 до 2015 року.

Він також займався політичною діяльністю: був членом Фронту національного визволення Корсики (FLNC) та очолював паризьке відділення сепаратистської організації протягом 6 років.