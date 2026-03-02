Завершилася 1467 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 За три місяці зими війська рф запустили по Україні понад 14,6 тисячі керованих авіабомб, 738 ракет і майже 19 тисяч ударних дронів.

🔸 Державні медіа Ірану підтвердили, що верховний лідер аятола Алі Хаменеї загинув 28 лютого унаслідок ізраїльсько-американського нападу. У країні створили перехідну раду з трьох лідерів, яка керуватиме країною до обрання наступника загиблого Алі Хаменеї.

🔸 Очільник благодійного фонду "Повернись живим" та член наглядової ради Агенції оборонних закупівель при Міноборони Тарас Чмут заявив, що Сили оборони України «вперше за багато місяців, а може й років», почали звільняти більше територій, аніж втрачати.

🔸 Трамп повідомив, що нове керівництво Ірану запропонувало Сполученим Штатам відновити переговори, і він погодився на це.

🔸 Десантно-штурмові війська ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів на Олександрівському напрямку.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 114 бойових зіткнень.



Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують його бойовий потенціал, завдаючи систематичного вогневого ураження.



Противник завдав одного ракетного удару, однією ракетою, 65 авіаційних ударів, скинув 208 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5735 дронів-камікадзе та здійснив 2767 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 111 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 18 – із застосуванням РСЗВ.



На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів в районі Приліпки та в напрямку Зибиного.



На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямку Піщаного, Петропавлівки та Глушківки.



На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім атак окупантів в бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та в районі Зарічного.



На Слов’янському напрямку противник 11 разів намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Платонівка, Закітне, Різниківка та в напрямку Рай-Олександрівки.



На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Іллінівки й Новопавлівки.



На Покровському напрямку ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Білицького. Одне боєзіткнення ще триває.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та 16 – поранено; знищено одну артилерійську систему, дев’ять антен зв’язку, чотири одиниці автомобільного транспорту, 13 одиниць спеціальної техніки, два пункти управління, пошкоджено три артилерійські системи, сім одиниць автомобільного транспорту, один засіб РЕБ та сім укриттів ворога. Знищено або подавлено 188 БпЛА різних типів.



На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Злагода та Степове. Писанці та Великомихайлівка зазнали авіаударів противника.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Залізничного, Добропілля й Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Самійлівка, Голубкове, Чарівне, Гуляйпільське, Любицьке, Терсянка, Барвінівка, Верхня Терса. Три боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку триває одне боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів. Авіаударів зазнали Комишуваха, Веселянка, Малокатеринівка.



На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано, проте противник завдав авіаудару по Придніпровському.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.



Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні!