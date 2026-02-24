Франція

Форвард Ліона поповнив список співвітчизників, які відзначалися асистами в еліті Франції.

Нападник Ліона Роман Яремчук став п’ятим українським футболістом, якому вдалося віддати гольову передачу в матчі французької Ліги 1.

До нього результативними асистами в елітному дивізіоні Франції відзначалися Олександр Заваров у складі Нансі, Едуард Соболь зі Страсбура та Руслан Малиновський, який виступав за Марсель. Найбільше гольових передач серед українців у Лізі 1 має Данило Ігнатенко — три асисти під час виступів за Бордо.

Загалом до переходу Яремчука в чемпіонаті Франції грали десять українських легіонерів. Водночас Сергій Скаченко, Ілля Забарний, Павло Яковенко, Юрій Яковенко, Микола Кухаревич та воротар Максим Левицький не змогли записати на свій рахунок жодної результативної передачі.

Нагадаємо, що українець приєднався до Ліона на правах оренди з Олімпіакоса до кінця сезону-2025/26 із опцією викупу за 5 мільйонів євро.