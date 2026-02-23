Франція

Перервалася потужна переможна серія "ткачів".

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека висловився після програного поєдинку 23-го туру французької Ліги 1. Цитує португальського фахівця RMC.

«Я не хочу переходити на особистості. Загалом уся команда провела не найкращий матч. Але, мені слід поговорити з Ендріком про те, що йому потрібно покращити і які рішення знаходити у певних ситуаціях. Я роблю це після кожної гри.

Сьогодні всі футболісти зіграли на одному рівні – рівні, відмінному від того, що ми демонстрували до цього моменту», – сказав Фонсека.

До поразки Страсбуру «ткачі» йшли на тринадцятиматчевій переможній серії в усіх турнірах.