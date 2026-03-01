Іспанія

Ванат забив, але суперник відповів двома голами.

Жирона не змогла втримати перевагу у матчі 26-го туру Ла Ліги та поступилася Сельті з рахунком 1:2.

Український форвард Владислав Ванат вивів господарів уперед на 35-й хвилині після розіграшу стандарту: Тома Лемар подав з лівого флангу, Аксель Вітсель відбив м’яч, а Ванат точно пробив у ворота суперника. Це десятий гол Ваната у сезоні.

Проте у другому таймі Сельта зуміла переломити гру. На 58-й хвилині Ферран Жутгла зрівняв рахунок після точного прострілу з флангу, а на 70-й хвилині автогол Вітора Рейса остаточно визначив переможця.

Жирона мала кілька небезпечних моментів у другому таймі, включно з ударами Ечеверрі та Абеля Руїса, але воротар гостей Гаццаніга демонстрував блискучу реакцію. Сельта також могла збільшити рахунок завдяки контратакам Жутгли та Оунахі.

У матчі були й інші події: жовті картки отримали Арнау та Ечеверрі, команди зробили кілька замін, намагаючись оживити гру та посилити атаку.

Жирона почала активно і відкрила рахунок, але дві результативні дії суперника у другому таймі призвели до поразки.

Жирона — Сельта 1:2

Голи: Ванат, 35 - Жутгла, 58, Вітор Рейс (аг), 70

Жирона: Гассаніга — Рінкон, Рейс, Блінд, Мартін — Бельтран, Вітсель (Ечеверрі, 73), Лемар (Унахі, 64) — Циганков, Хіль (Мартін, 65) — Ванат (Руїс, 73)

Сельта: Раду — Родрігес, Айду, Домінгес (Фернандес, 85) — Мінгеса (Руеда, 85), Моріба, Роман, Каррейра — Лопес (Ель-Абделлауі, 73), Жутгла, Альварес (Сведберг, 59)

Попередження: Ечеверрі, Мартінес — Жутгла, Сведберг