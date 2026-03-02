Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку іспанської Прімери, який розпочнеться 2 березня о 22:00.

Мадридський Реал намагатиметься повернутися на переможний шлях у чемпіонаті Іспанії, приймаючи вдома Хетафе.

Реал Мадрид — Хетафе

Понеділок, 2 березня, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Мадрид підходить до матчу після успіху в єврокубках — перемоги над Бенфікою (2:1) та виходу до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де на них чекає Манчестер Сіті. Проте в останньому турі Ла Ліги "вершкові" несподівано поступилися Осасуні (1:2), що змушує їх наздоганяти каталонців. Вдома мадридці традиційно сильні, набравши 33 очки у 12 матчах. Статистика протистоянь із Хетафе також на боці фаворита: Реал виграв 31 із 41 зустрічі, а на Бернабеу "сині" не перемагали з 2008 року. У першому колі підопічні Арбелоа святкували мінімальну перемогу 1:0.

Хетафе прибуває на дербі після домашньої поразки від Севільї (0:1), яка перервала їхню чотириматчеву безпрограшну серію. Команда Хосе Бордаласа має в активі 29 очок після 25 турів і почувається відносно впевнено в середині таблиці. На виїзді "сині" демонструють непогану як для середняка стійкість, набравши 14 очок у 12 поєдинках. Головною проблемою гостей у матчах проти Реала є атака — у восьми останніх очних зустрічах Хетафе зміг забити лише один гол, що підкреслює складність завдання, яке стоїть перед ними в понеділок.

Кадрова ситуація Реала виглядає критичною: через травми гру пропустять Едер Мілітао, Джуд Беллінгем, Дані Себальйос, Дін Гюйсен та Кіліан Мбаппе. Також у лазареті опинився Рауль Асенсіо, а участь Родріго під питанням. За таких умов очікується вихід Антоніо Рюдігера та Давіда Алаби в центрі захисту, а в атаці знову може з'явитися Гонсало Гарсія.

У Хетафе через дискваліфікацію не зіграє досвідчений Джене Даконам, а Давінчі та Абу Камара травмовані. Під питанням також готовність Абкара, Борхи Майораля та Хуанмі.

За версією betking на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.35, тоді як потенційний успіх Хетафе оцінюється показником 10.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.00.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Рюдігер, Алаба, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Камавінга — Гюлер — Г. Гарсія, Вінісіус.

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Ромеро — Феменія, Мілья, Арамбаррі, Ріко — Мартін — Сатріано, Васкес.

Не зіграють: Мілітао, Беллінгем, Себальйос, Гюйсен, Мбаппе, Асенсіо (Реал Мадрид) — Давінчі, А. Камара, Джене (Хетафе).

Під питанням: Родріго (Реал Мадрид) — Абкар, Майораль, Хуанмі (Хетафе).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:1

