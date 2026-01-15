Франція

Виліт з Кубка — більше часу для тренувань.

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке висловився після сенсаційної поразки від Парижу (0:1) в рамках 1/16 фіналу Кубку Франції.

«Грань між перемогою та поразкою дуже тонка. У цьому матчі ми явно заслуговували на перемогу.

Цей сезон незвичайний з погляду роботи не лише з півзахисниками, а й із захисниками та нападниками. Нам доводилося витрачати ігровий час і грати без травмованих гравців більше, ніж мені хотілося б, щоб до кінця сезону бути в найкращій формі на всіх позиціях, а не лише в центрі поля.

Ми знаходимося в іншій ситуації порівняно з минулим сезоном, тому що у нас буде на чотири матчі менше у Кубку і, сподіваюся, на дві гри менше у Лізі чемпіонів, якщо ми отримаємо ще одну перемогу. Це означає, що ми по-іншому організовуватимемо тренування та ігровий час на турнірах. Ми звикли грати більше матчів – коли їх менше, тренувати стає легше.

Матчі приводять гравців у хорошу форму, але також є ризик отримання травм. Під час матчів буває боротьба, травми, більше проблем, аніж на тренуваннях. Цього сезону наш підхід трохи змінюється, але ми до цього звикли.

Я не пам'ятаю, коли ми востаннє проводили тактичні заняття, тому що ми граємо кожні три дні, і провести нормальне тактичне заняття неможливо. Наступні кілька місяців ми працюватимемо над цим. Ми проводимо велику роботу над тактичними аспектами оборони та атаки, використовуючи відеоаналіз. Всі знають, як ми пресингуємо, і я впевнений, що ми все ще можемо бути кращими, незважаючи на те, що робимо це дуже ефективно», – сказав Енріке.