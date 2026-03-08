Франція

Португалець за ПСЖ без зірок.

Лідер Парі Сен-Жермен Вітінья висловився про Неймара, Мессі та Мбаппе у складі французького клубу. Цитує португальця RMC.

"Ви не можете дозволити собі розкіш мати одного, двох або трьох гравців, які не бігають. Вони одні з найкращих в історії, але це не завжди в інтересах команди.

У цьому різниця з нинішнім ПСЖ. Нападники буквально як божевільні пресингують крайніх захисників. Усман Дембеле або Гонсалу Рамуш пресингують вже біля входу в штрафну і першими починають високий тиск", – сказав Вітінья.

У поточному сезоні Вітінья відіграв за Парі Сен-Жермен 38 матчів, забив шість голів та віддав десять результативних передач.