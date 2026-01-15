Англія

Гравець мав недостатньо ігрової практики за ходом сезону.

Зімбабвійський центральний півзахисник Маршалл Няша Мунетсі минулого літа перейшов до англійського Вулвергемптона із французького Реймса за 18 млн євро.

У дебютному сезоні в АПЛ 29-річний виконавець провів на полі 1000 хвилин у 15 матчах, після чого поїхав на КАН-2025 у складі своєї національної збірної.

Під час вояжу до Марокко на думку гравця також спала ідея змінити клубну прописку та спробувати отримати більше ігрової практики в другій частині сезону.

Пропозиція від ФК Париж у цьому плані була дуже доречною, і Мунетсі погодився повернутись до Ліги 1 на найближчі пів року.

Клуби наразі узгоджують юридичні моменти потенційної угоди.