Інше

Фланговий нападник попрощався із саудівським Аль-Ахлі.

Лівий вінгер Аллан Сен-Максімен залишив саудівський Аль-Ахлі й поповнив склад Америки, передає офіційний сайт мексиканського клубу.

За даними transfermarkt, перехід 28-річного француза обійшовся в 10,3 млн євро. Америку Сен-Максімен представлятиме у футболці з 97-м номером.

¡Experiencia, maestría y mucho estilo! 🕺🔝 pic.twitter.com/vvbTKuTHAQ — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

Наприкінці липня 2023 року Аль-Ахлі придбав Аллана в Ньюкасл Юнайтед за 27,2 млн. У 31-му матчі за клуб із Джидди він відзначився чотирма голами й десятьма асистами.

Сезон-2024/25 фланговий нападник провів у Фенербахче (оренда за 8 млн). У 31-му матчі за стамбульців Сен-Максімен записав на свій рахунок чотири гола й п'ять асистів. Раніше Аллан також виступав за Ніццу, Монако, Бастію, Ганновер і Сент-Етьєн (вихованець).

У липні гравець заявив, що у Фенербахче йому пропонували допінг. Пізніше з офіційною заявою виступив сам клуб.