Тренер наголосив, що Аталанта налаштована протистояти незважаючи на відсутність ключових гравців.
Раффаеле Палладіно, getty images
17 лютого 2026, 13:00
Головний тренер Аталанти Раффаеле Палладіно поділився думками перед першим матчем плейоф Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд, який відбудеться у вівторок на Сігнал Ідуна Парк.
"Вболівальники – це найпрекрасніша частина футболу, навіть у сильній атмосфері", – зазначив Палладіно. "Ми гратимемо на престижному стадіоні, який дає додаткову мотивацію. Хочемо показати чудову гру та випробувати себе проти сильного суперника".
У матчі команда Аталанти буде без двох ключових нападників – Шарля Де Кетелаере та Джакомо Распадорі:
"Їх нам дуже шкода, вони приносять непередбачуваність та якість, але травми – частина футболу. Той, хто вийде замість них, зробить все можливе", – сказав тренер.
Палладіно також прокоментував оцінку шансів від тренера Боруссії Ніко Ковача, який стверджував, що обидві команди мають 50/50 шансів на вихід у 1/8 фіналу:
"Спочатку потрібно зіграти матч. Я не підраховую відсотки – для нас важлива впевненість і правильна реакція на ключові моменти у грі", – наголосив він.
Головний тренер також розкрив стратегію команди:
"Ми знаємо, що рівень у Лізі чемпіонів дуже високий. Дортмунд має чудових гравців, яких дуже добре тренують. Ми хочемо поставити їх у скрутне становище, і знаємо, що можемо це зробити за 180 хвилин".
Матч-відповідь відбудеться наступної середи, 25 лютого в Бергамо (Італія).