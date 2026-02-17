Ліга чемпіонів

Тренер наголосив, що Аталанта налаштована протистояти незважаючи на відсутність ключових гравців.

Головний тренер Аталанти Раффаеле Палладіно поділився думками перед першим матчем плейоф Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд, який відбудеться у вівторок на Сігнал Ідуна Парк.

"Вболівальники – це найпрекрасніша частина футболу, навіть у сильній атмосфері", – зазначив Палладіно. "Ми гратимемо на престижному стадіоні, який дає додаткову мотивацію. Хочемо показати чудову гру та випробувати себе проти сильного суперника".

У матчі команда Аталанти буде без двох ключових нападників – Шарля Де Кетелаере та Джакомо Распадорі:



"Їх нам дуже шкода, вони приносять непередбачуваність та якість, але травми – частина футболу. Той, хто вийде замість них, зробить все можливе", – сказав тренер.

Палладіно також прокоментував оцінку шансів від тренера Боруссії Ніко Ковача, який стверджував, що обидві команди мають 50/50 шансів на вихід у 1/8 фіналу:



"Спочатку потрібно зіграти матч. Я не підраховую відсотки – для нас важлива впевненість і правильна реакція на ключові моменти у грі", – наголосив він.

Головний тренер також розкрив стратегію команди:



"Ми знаємо, що рівень у Лізі чемпіонів дуже високий. Дортмунд має чудових гравців, яких дуже добре тренують. Ми хочемо поставити їх у скрутне становище, і знаємо, що можемо це зробити за 180 хвилин".

Матч-відповідь відбудеться наступної середи, 25 лютого в Бергамо (Італія).