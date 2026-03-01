Іспанія

Український форвард відкрив рахунок у матчі 26-го туру Ла Ліги.

Український форвард Владислав Ванат відкрив рахунок у матчі 26-го туру Ла Ліги проти Сельти Віго.

На 35-й хвилині поєдинку після розіграшу кутового Тома Лемар подав з лівого флангу, Аксель Вітсель виграв боротьбу на ближній стійці і скинув головою далі. Ванат увірвався в центр штрафного майданчика та точно пробив у ворота.

Це вже десятий гол Ваната за Жирону в сезоні та дев’ятий у Ла Лізі. Нападник провів 23 матчі та наразі займає 11-те місце серед бомбардирів чемпіонату.

Перед цим матчем Сельта посідала шосте місце, а Жирона – дванадцяте. Розрив між командами складав сім очок.