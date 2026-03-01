Іспанія

Наставник Реал Мадрид пояснив, що клуб не поспішатиме з поверненням Кіліан Мбаппе після травми коліна.

Головний тренер мадридців Альваро Арбелоа під час пресконференції перед матчем проти Хетафе розповів про стан здоров’я французького нападника.

Мбаппе пропустив матч-відповідь стикового раунду Ліга чемпіонів УЄФА проти Бенфіка (2:1) через біль у коліні. Раніше повідомлялося, що форвард може вибути приблизно на три тижні та спробує відновитися до чвертьфінального протистояння з Манчестер Сіті, яке заплановане на 17 березня.

Арбелоа наголосив, що клуб не планує поспішати з поверненням зіркового гравця:

"Нам чітко зрозуміла природа його проблеми. Головна мета зараз — повне зникнення дискомфорту, щоб він повернувся на поле з упевненістю. Чи встигне він відновитися до Ліги чемпіонів? Ми рухаємося крок за кроком, щодня оцінюючи ситуацію. Зараз не варто встановлювати конкретні дати — рішення прийматимемо, спираючись на його самопочуття".