Німеччина

Контратака Діоманде вирішила долю матчу, а Гамбург не зумів скористатися своїми моментами.

У 28-му турі Бундесліги "бики" здолали Гамбург з рахунком 2:1 та продовжили боротьбу за місце в Лізі чемпіонів. Господарі дали бій у першому таймі, однак після перерви поступилися ініціативою й не змогли відігратися.

Поєдинок розпочався з активності гостей, але першими забили господарі. На 22-й хвилині Фабіу Вієйра скористався швидкою контратакою та точно пробив з близької відстані — 1:0.

Лейпциг поступово перехопив контроль і зрівняв рахунок на 36-й хвилині. Після подачі в штрафний майданчик Орбан ефектно пробив п’ятою, не залишивши шансів Даніелю Хоєру Фернандесу — 1:1.

На старті другого тайму гості вийшли вперед. На 50-й хвилині Ян Діоманде отримав передачу праворуч у штрафному майданчику й холоднокровно відправив м’яч у нижній кут — 1:2.

Лейпциг мав шанс зняти всі питання щодо переможця на 62-й хвилині, коли арбітр призначив пенальті за гру рукою. Однак Ромуло не зумів переграти Хоєра Фернандеса, який парирував удар і зберіг інтригу.

Попри намагання господарів у заключні хвилини, команда з Гамбурга не змогла створити справжній штурм. Лейпциг грамотно контролював м’яч у компенсований час і довів матч до перемоги.

Гамбург — РБ Лейпциг 1:2

Голи: Вієйра, 22 - Орбан, 36, Діоманде, 50

Гамбург: Фернандеш — Капальдо, Вушкович, Торунаріга — Мікельбренсіс, Вієйра (Філіпп, 87), Ремберг, Мугейм — Кенігсдорффер (Самбі Локонга, 67), Даунс (Поульсен, 68), Отеле

РБ Лейпциг: Вандевордт — Баку, Орбан, Люкеба, Раум — Груда (Гоміс, 72), Зайвальд, Баумгартнер — Діоманде, Кардосо, Нуса

Попередження: Отеле, Мугейм, Поульсен