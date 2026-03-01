Команда Джан П'єро Гасперіні на Стадіо Олімпіко не встояла від замін Лучано Спаллетті.
Рома — Ювентус, Getty Images
01 березня 2026, 23:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рома — Ювентус 3:3
Голи: Веслі, 39, Ндіка, 54, Мален, 65 — Консейсан, 48, Бога, 78, Гатті, 90+3
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ренш (Гіларді, 74), Крістанте (Ель-Айнауї, 74), Коне, Веслі — Пізіллі, Лор. Пеллегріні (Сарагоса, 90) — Мален.
Ювентус:
Перін — Калулу, Бремер (Гатті, 88), Келлі, Камб’язо (Опенда, 89) — К. Тюрам (Міретті, 73), Копмейнерс — Консейсан (Жегрова, 72), Маккенні, Їлдиз — Девід (Бога, 63).
Попередження: Веслі