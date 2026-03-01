Нідерланди. Новина

Перший гол українця за Утрехт допоміг команді здобути впевнену перемогу 2:0.

Український нападник Артем Степанов став головним героєм домашньої перемоги Утрехт над АЗ Алкмар у 25-му турі Ередивізі. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Степанов вийшов у стартовому складі та провів на полі 76 хвилин. На 35-й хвилині українець взяв участь в епізоді з призначеним пенальті, який сам упевнено реалізував. Цей гол став дебютним для Степанова у складі Утрехта та приніс йому титул найкращого гравця матчу.

Аналітичні портали оцінили гру форварда так: Whoscored – 7,1, Sofascore – 7,0, FlashScore – 7,2. У матчі Степанов 37 разів доторкнувся до м’яча, завдав одного удару у площину воріт, виграв чотири дуелі з 12, виконав 16 передач (75% точності) та зробив один відбір.

Після 25 турів Утрехт набрав 34 очки та посідає восьме місце в турнірній таблиці Ередивізі. Наступний матч команда проведе на виїзді проти Гераклес 6 березня о 21:00 за київським часом.