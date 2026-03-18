Французький вінгер пропустить найближчі матчі та паузу на збірні.

Вінгер ПСЖ та збірної Франції Бредлі Баркола отримав травму, повідомляє пресслужба паризького клубу.

За офіційною інформацією, у 23-річного футболіста діагностували серйозне розтягнення зв’язок гомілкостопу правої ноги. Пошкодження вінгер зазнав напередодні під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі, у якому парижани здобули виїзну перемогу з рахунком 3:0.

За прогнозами лікарів, Баркола пропустить кілька тижнів. Через це він не приєднається до розташування збірної Франції на березневі товариські матчі.

У поточному сезоні Барколя демонструє високу результативність: на його рахунку 12 голів і 6 асистів у 38 матчах за ПСЖ у всіх турнірах. Контракт гравця з чемпіонами Франції діє до літа 2028 року, а його трансферна вартість наразі оцінюється приблизно у 70 мільйонів євро.