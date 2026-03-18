Ліга чемпіонів

Аргентинський півзахисник визнав тактичну перевагу парижан після розгромної поразки в Лізі чемпіонів.

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес підбив підсумки протистояння з ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Лондонський клуб завершив виступи в турнірі, поступившись із загальним рахунком 2:8 (2:5 у першому матчі та 0:3 у матчі-відповіді).

"Потрібно привітати ПСЖ. Суперник був набагато кращим, повністю переграв нас тактично", — заявив Фернандес у коментарі для ESPN після гри на Стемфорд Брідж.

Попри виліт із єврокубків, аргентинець закликав команду зосередитися на внутрішніх турнірах:

"Ми ще можемо виправити ситуацію — попереду вісім матчів чемпіонату. Ми продовжуємо участь у Кубку Англії та хочемо виграти його. Трофеї — це найголовніше у футболі".

Наразі Челсі під керівництвом Ліама Росеніора посідає шосту сходинку в турнірній таблиці Прем'єр-ліги після 30 турів. Наступний поєдинок "сині" проведуть у суботу, 21 березня, проти Евертона.