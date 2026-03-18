Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 17 березня 2026 року.

Французький Парі Сен-Жермен обіграв лондонський Челсі й у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА на полі суперників — 3:0.

У цієї дуелі було небагато шансів розкритись по-справжньому, проте вже на шостій хвилині гри їх стало ще менше через черговий гол французького чемпіона.

Далі "сині" вже почали розсипатись, дозволили суперникам забити ще раз уже невдовзі, і зрештою отримали розгром і перед власними вболівальниками.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — ПСЖ у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Челсі — ПСЖ 0:3 (перший матч — 2:5)

Голи: Кварацхелія, 6, Барколя, 14, Маюлю, 62

Челсі: Санчес — Гато, Сарр (Ачімпонг, 46), Чалоба, Кукурелья (Адарабіойо, 71) — Кайседо, Сантос — Палмер (Гарначо, 59), Фернандес (Лавія, 60), Нету — Педро (Делап, 59)

ПСЖ: Сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 66) — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш (Маюлю, 46) — Дембеле (Рамуш, 66), Барколя (Дуе, 59), Кварацхелія (Кан Ін, 73)