Вісім пропущених м’ячів стали найгіршим результатом у двоматчевих дуелях.
Енцо Фернандес, getty images
18 березня 2026, 19:51
Лондонський Челсі завершив свій виступ у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів УЄФА, зазнавши нищівної поразки від ПСЖ у 1/8 фіналу.
За сумою двох матчів підопічні Ліам Росеньйор поступилися паризькому гранду із загальним рахунком 2:8, фактично не залишивши собі шансів на продовження боротьби ще задовго до фінального свистка у матчі-відповіді.
Ця поразка стала історичною для "синіх" із негативної точки зору. Вперше за всю багаторічну історію клубу Челсі пропустив 8 м’ячів у межах одного двоматчевого протистояння в офіційних турнірах — як на внутрішній арені, так і в єврокубках.