Вісім пропущених м’ячів стали найгіршим результатом у двоматчевих дуелях.

Лондонський Челсі завершив свій виступ у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів УЄФА, зазнавши нищівної поразки від ПСЖ у 1/8 фіналу.

За сумою двох матчів підопічні Ліам Росеньйор поступилися паризькому гранду із загальним рахунком 2:8, фактично не залишивши собі шансів на продовження боротьби ще задовго до фінального свистка у матчі-відповіді.

8 — Chelsea have conceded eight goals across a competitive two-legged tie (domestic and European) for the first time in their history. Breached. pic.twitter.com/sxVLoMV43Q — OptaJoe (@OptaJoe) March 17, 2026

Ця поразка стала історичною для "синіх" із негативної точки зору. Вперше за всю багаторічну історію клубу Челсі пропустив 8 м’ячів у межах одного двоматчевого протистояння в офіційних турнірах — як на внутрішній арені, так і в єврокубках.