Ліга чемпіонів

Головний тренер лондонців відзначив холоднокровність парижан та закликав команду зробити висновки перед грою з Евертоном.

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор прокоментував домашню поразку від ПСЖ (0:3) у межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Наставник визнав, що вирішальним фактором у матчі стала реалізація моментів та відсутність помилок у суперника.

"Важкий вечір. Ми знали, що буде складно, і почали матч саме так. У нас був м'яч у фінальній третині, але на цьому рівні не можна припускатися помилок. Ми володіли м'ячем у їхньому штрафному, а потім Барколя пробив із середньої дистанції у "дев'ятку". Їхня впевненість одразу зросла", — цитує Росеньйора ESPN.

Тренер також підкреслив, що ПСЖ діяв значно ефективніше у завершальній фазі атак:

"ПСЖ був холоднокровнішим. Третій гол — м'яч відскочив, і знову удар у "дев'ятку". Я ще не дивився статистику, але у нас було багато ударів. Різниця в тому, що ПСЖ не припускався помилок. Хочу подякувати фанатам. Вони бачили, як хлопці наполегливо працювали".

Наступний поєдинок Челсі проведе вже 21 березня в англійській Прем'єр-лізі проти Евертона.