Ліга чемпіонів

"Пенсіонери" не зробили фактично нічого перед чинним володарем "вухастого".

ПСЖ без жодних проблем оформив вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, вдруге перегравши Челсі в 1/8 фіналу. У матчі-відповіді на Стемфорд Брідж команда Луїса Енріке здобула перемогу з рахунком 3:0, довівши загальний рахунок протистояння до розгромного 8:2.

Інтрига фактично зникла вже на старті поєдинку. На 6-й хвилині Хвіча Кварацхелія скористався помилкою оборони господарів і відкрив рахунок, а вже на 14-й Бредлі Барколя подвоїв перевагу гостей після швидкої атаки. Челсі опинився у вкрай складному становищі, потребуючи справжнього дива.

Лондонці намагалися відповідати активністю, створювали моменти, однак пробити голкіпера ПСЖ так і не змогли.

У другому таймі парижани довели свою перевагу до розгромної. На 62-й хвилині Сенні Маюлю скористався передачею Кварацхелії та встановив остаточний рахунок зустрічі — 0:3.

Таким чином, ПСЖ впевнено проходить до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, вкотре підтвердивши статус одного з головних фаворитів турніру, тоді як Челсі завершує єврокубковий сезон без шансів нав’язати боротьбу чинному переможцю турніру.

Челсі — ПСЖ 0:3 (перший матч — 2:5)

Голи: Кварацхелія, 6, Барколя, 14, Маюлю, 62

Челсі: Санчес — Гато, Сарр (Ачімпонг, 46), Чалоба, Кукурелья (Адарабіойо, 71) — Кайседо, Сантос — Палмер (Гарначо, 59), Фернандес (Лавія, 60), Нету — Педро (Делап, 59)

ПСЖ: Сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 66) — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш (Маюлю, 46) — Дембеле (Рамуш, 66), Барколя (Дуе, 59), Кварацхелія (Кан Ін, 73)