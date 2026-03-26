Катар виграв чергову футбольну битву.

Днями у французькому футболі з подачі Ланса, який поскаржився на бажання Парі Сен-Жермен перенести матч 29 туру на Стад Фелікс Болар, що потенційно може вирішити долю чемпіонських перегонів у поточному сезоні, розгорівся справжній скандал.

Відстань поміж командами в турнірній таблиці наразі складає одне очко на користь столичного колективу, за умов наявності в нього ще одного матчу в запасі.

"Криваво-жовті" в підсумку подали протест до організаторів змагань, але рішення все одно було ухвалено на користь ПСЖ.

Таким чином команда Луїса Енріке вивільнила для себе вихідні поміж двома протистояннями чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти англійського Ліверпуля.

Нагадаємо, що так само парижани вчинили й щодо матчу проти Нанта поміж дуелями проти лондонського Челсі на попередньому етапі, і тепер гратиме проти "канарок" 20 квітня.

А Ланс тим часом отримав ще один неприємний сюрприз від ліги — його домашні матчі проти Тулузи в чемпіонаті та Кубку Франції, а також гостьову гру проти Бреста будуть відбуватись упродовж одного тижня (17 – 24 квітня).

Окрім цього, було змінено дату ще одного поєдинку чемпіонату Франції — Страсбур — Брест. Клуб з Ельзасу виступає у чвертьфіналі Ліги конференцій проти Майнца, тому також отримав додатковий час для підготовки.

Обидві зустрічі відбудуться 13 травня.