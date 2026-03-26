Франція

Іспанець вже й у Франції знайшов за що зачепитися.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про вплив на французький футбол футбольного клубу ПСЖ.

"Зауважу, що ПСЖ відіграє ключову роль у медіапросторі, особливо через beIN Sports (катарська багатонаціональна мережа спортивних каналів – прим.).

Я чую, що кажуть деякі клуби. Але влада ПСЖ ґрунтується на мовчанні всіх інших. Мовчання породжує співучасть. ПСЖ має владу, тому що інші мовчать.

Іншими словами, якщо у ПСЖ так багато влади, то це тому, що більшість клубів мовчать, бо не наважуються щось робити.

На мою думку, цю динаміку у французькому футболі необхідно переламати. Це не означає, що ПСЖ перестане бути найкращою командою у Франції або він не буде конкурентоспроможним. Але для цього не обов'язково мати таку велику владу", – сказав Тебас.