Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Франції, що відбувся 19 квітня 2026 року.

У центральному матчі 30-го туру чемпіонату Франції Ліон на виїзді здобув сенсаційну перемогу над ПСЖ із рахунком 2:1.

Гості активно розпочали зустріч і швидко шокували чинних чемпіонів. Спочатку Ендрік реалізував свій момент, а вже за кілька хвилин Афонсу Морейра після передачі бразильця подвоїв перевагу "ткачів".

ПСЖ мав чудову можливість скоротити відставання ще до перерви, однак Гонсалу Рамуш не зміг реалізувати пенальті.

У другому таймі парижани намагалися змінити хід гри. Головний тренер команди Луїс Енріке підсилив атаку, випустивши Усмана Дембеле та Хвічу Кварацхелію, проте Ліон під керівництвом Паулу Фонсеки втримав потрібний результат.

Лише у компенсований час господарям вдалося забити — відзначився Кварацхелія, але цього виявилося недостатньо, щоб уникнути поразки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Ліон у рамках 30-го туру французької Ліги 1-2025/26:

ПСЖ – Ліон 1:2

Голи: Кварацхелія, 90+4 – Ендрік, 6, Афонсу Морейра, 18

На 33-й хвилині Гонсалу Рамуш не реалізував пенальті – воротар