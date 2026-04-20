Голи Ендріка та Морейри забезпечили гостям перемогу.

У матчі 30-го туру Ліги 1 Ліон на виїзді здобув перемогу над ПСЖ з рахунком 2:1. Поєдинок відбувся у Парижі на стадіоні Парк де Пренс.

Гості активно розпочали зустріч і вже на 7-й хвилині відкрили рахунок завдяки голу Ендріка. На 18-й хвилині перевагу Ліона подвоїв Афонсу Морейра, що дозволило гостям контролювати хід гри.

ПСЖ зумів відповісти лише в компенсований час: на 90+4-й хвилині Хвича Кварацхелія скоротив відставання, однак на більше господарів не вистачило.

Український захисник Ілля Забарний провів надійний матч у складі парижан, тоді як голкіпер команди не врятував ПСЖ у ключових епізодах. Роман Яремчук увесь матч провів на лаві запасних Ліона.

Після цього туру ПСЖ залишається лідером Ліги 1 із 63 очками, тоді як Ліон піднявся на третє місце, маючи 54 бали після 30 зіграних матчів.

ПСЖ – Ліон 1:2

Голи: Кварацхелія, 90+4 – Ендрік, 7, Морейра, 18