Голи Ендріка та Морейри забезпечили гостям перемогу.
ПСЖ – Ліон, getty images
20 квітня 2026, 00:03
У матчі 30-го туру Ліги 1 Ліон на виїзді здобув перемогу над ПСЖ з рахунком 2:1. Поєдинок відбувся у Парижі на стадіоні Парк де Пренс.
Гості активно розпочали зустріч і вже на 7-й хвилині відкрили рахунок завдяки голу Ендріка. На 18-й хвилині перевагу Ліона подвоїв Афонсу Морейра, що дозволило гостям контролювати хід гри.
ПСЖ зумів відповісти лише в компенсований час: на 90+4-й хвилині Хвича Кварацхелія скоротив відставання, однак на більше господарів не вистачило.
Український захисник Ілля Забарний провів надійний матч у складі парижан, тоді як голкіпер команди не врятував ПСЖ у ключових епізодах. Роман Яремчук увесь матч провів на лаві запасних Ліона.
Після цього туру ПСЖ залишається лідером Ліги 1 із 63 очками, тоді як Ліон піднявся на третє місце, маючи 54 бали після 30 зіграних матчів.
ПСЖ – Ліон 1:2
Голи: Кварацхелія, 90+4 – Ендрік, 7, Морейра, 18