Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Досвідчений голкіпер готовий стати третім номером команди Дідьє Дешама на мундіалі.

Воротар Лос-Анджелес Уго Льоріс може несподівано повернутися до складу збірної Франції напередодні Чемпіонату світу 2026.

Головний тренер “триколірних” Дідьє Дешам розглядає варіант із викликом 39-річного голкіпера для підсилення складу перед мундіалем.

Сам Уго Льоріс не проти повернення до національної команди та готовий виконувати роль третього воротаря на турнірі.

Très performant au LAFC, Hugo Lloris n'est pas contre l'idée de sortir de sa retraite pour jouer le Mondial 𝗲𝗻 𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝘂𝗺𝗲́𝗿𝗼 𝟯 ! 🇺🇸



Досвідчений голкіпер є рекордсменом за кількістю матчів за збірна Франції — на його рахунку 145 поєдинків, у яких він пропустив 120 голів та 63 рази залишав свої ворота “сухими”.

На Чемпіонаті світу 2026 французи виступатимуть у групі І, де їхніми суперниками стануть збірні Сенегалу, Іраку та Норвегії.