Воротар Лос-Анджелес Уго Льоріс може несподівано повернутися до складу збірної Франції напередодні Чемпіонату світу 2026.

Головний тренер “триколірних” Дідьє Дешам розглядає варіант із викликом 39-річного голкіпера для підсилення складу перед мундіалем.

Сам Уго Льоріс не проти повернення до національної команди та готовий виконувати роль третього воротаря на турнірі.

Досвідчений голкіпер є рекордсменом за кількістю матчів за збірна Франції — на його рахунку 145 поєдинків, у яких він пропустив 120 голів та 63 рази залишав свої ворота “сухими”.

На Чемпіонаті світу 2026 французи виступатимуть у групі І, де їхніми суперниками стануть збірні Сенегалу, Іраку та Норвегії.