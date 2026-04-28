Досвідчений голкіпер готовий стати третім номером команди Дідьє Дешама на мундіалі.
28 квітня 2026, 11:29
Воротар Лос-Анджелес Уго Льоріс може несподівано повернутися до складу збірної Франції напередодні Чемпіонату світу 2026.
Головний тренер “триколірних” Дідьє Дешам розглядає варіант із викликом 39-річного голкіпера для підсилення складу перед мундіалем.
Сам Уго Льоріс не проти повернення до національної команди та готовий виконувати роль третього воротаря на турнірі.
Досвідчений голкіпер є рекордсменом за кількістю матчів за збірна Франції — на його рахунку 145 поєдинків, у яких він пропустив 120 голів та 63 рази залишав свої ворота “сухими”.
На Чемпіонаті світу 2026 французи виступатимуть у групі І, де їхніми суперниками стануть збірні Сенегалу, Іраку та Норвегії.