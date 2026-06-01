Ще одна спроба піти у вільне плавання.
Давіде Анчелотті, x.com/losclive
01 червня 2026, 13:49
Французький у цьому сезоні Ліги 1 посів третю сходинку в турнірній таблиці та пробився до Ліги чемпіонів УЄФА.
Однак це не зберегло місце на посаді для головного тренера Бруно Женезіо.
59-річного фахівця звільнили наприкінці травня, а новий місяць "доги" розпочали з призначення його наступника.
Італійський тренер Давіде Анчелотті, син відомого фахівця та керманича національної збірної Бразилії Карло Анчелотті, очолив французький колектив.
Для 36-річного тренера це буде лише другий досвід роботи на відповідній посаді, після періоду в пів року в Ботафогу з липня по грудень 2025 року.
Також Анчелотті-молодший раніше працював разом із батьком у французькому Парі Сен-Жермен, мадридському Реалі, мюнхенській Баварії, італійському Наполі, англійському Евертоні та тій-таки збірній Бразилії.
Контракт підписано на два роки.