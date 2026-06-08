Сторони завершують переговори щодо контракту, який буде розрахований до 2030 року.
Вільян Пачо, getty images
08 червня 2026, 14:03
Центральний захисник ПСЖ Вільян Пачо найближчим часом може продовжити співпрацю з паризьким клубом.
Про це повідомляє Ніколо Скіра. За даними джерела, сторони перебувають на фінальному етапі переговорів щодо нового контракту.
Очікується, що 24-річний еквадорець підпише угоду до літа 2030 року. Таким чином ПСЖ планує надовго зберегти одного з ключових виконавців оборонної лінії. Нинішній контракт футболіста діє до літа 2028 року.
Пачо став важливою частиною команди та регулярно виходить у стартовому складі. У сезоні-2025/26 він провів 44 матчі на клубному рівні, відзначившись двома голами та однією результативною передачею.
Нагадаємо, що одним із партнерів еквадорця по центру оборони є Ілля Забарний. Український захисник також залишається важливою фігурою в побудові захисту паризького гранда.