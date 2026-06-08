Франція

Сторони завершують переговори щодо контракту, який буде розрахований до 2030 року.

Центральний захисник ПСЖ Вільян Пачо найближчим часом може продовжити співпрацю з паризьким клубом.

Про це повідомляє Ніколо Скіра. За даними джерела, сторони перебувають на фінальному етапі переговорів щодо нового контракту.

Очікується, що 24-річний еквадорець підпише угоду до літа 2030 року. Таким чином ПСЖ планує надовго зберегти одного з ключових виконавців оборонної лінії. Нинішній контракт футболіста діє до літа 2028 року.

Пачо став важливою частиною команди та регулярно виходить у стартовому складі. У сезоні-2025/26 він провів 44 матчі на клубному рівні, відзначившись двома голами та однією результативною передачею.

Нагадаємо, що одним із партнерів еквадорця по центру оборони є Ілля Забарний. Український захисник також залишається важливою фігурою в побудові захисту паризького гранда.