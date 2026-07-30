Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА між бельгійським Гентом та черкаським ЛНЗ, який відбудеться 30 липня та розпочнеться о 21:30.

Бельгійський Гент приймає черкаський ЛНЗ на "Планет Груп Арені" у другому поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Доля протистояння залишається абсолютно відкритою, а переможець цієї двоматчевої дуелі у наступному колі зіграє проти сильнішого в парі Гетеборг — Левадія.

ГЕНТ — ЛНЗ

ЧЕТВЕР, 30 ЛИПНЯ, 21:30 ▪️ ПЛАНЕТ ГРУП АРЕНА, ГЕНТ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЕНЦ НУЗА (КОСОВО) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА КИЇВСТАР ТБ

Перша зустріч у Польщі завершилася нульовою нічиєю. Бельгійці так і не змогли конвертувати у голи жоден із 11 ударів, зіткнувшись із жорстким та силовим супротивом українського клубу. Команда Ріка Де Міла потрапила до кваліфікації завдяки перемозі у серії пенальті над Генком у плей-оф бельгійської Про-ліги, і тепер прагне довести статус фаворита на власному полі. Проте господарям варто краще контролювати емоції: у першій грі вінгер Жосуе Вергара та центральний захисник Сібе ван дер Гейден отримали попередження через сутички з гравцями черкаського клубу. Загалом бельгійці програли лише один із семи останніх матчів після завершення сезону-2025/26, хоча три з них завершилися нічиїми.

Для ЛНЗ, який ще п'ять років тому виступав у четвертому дивізіоні, нічия у першому єврокубковому матчі в історії клубу стала чудовим результатом. Підопічні Віталія Пономарьова продемонстрували дисципліну та змогли стримати атакувальний потенціал суперника. Водночас безвиграшна серія черкасців у всіх турнірах із урахуванням контрольних матчів зросла до трьох поєдинків, у яких команда жодного разу не відзначилася у воротах суперників. Щоб розраховувати на вихід до наступного раунду, черкасцям необхідно додавати в атаці. Надію вболівальникам гостей дає переконлива виїзна статистика: до цієї серії команда мала шестиматчеву безпрограшну серію на чужих полях, здобувши п'ять перемог.

За версією букмекерів, беззаперечним фаворитом матчу-відповіді є бельгійський колектив. На перемогу Гента в основний час пропонується коефіцієнт 1.44, тоді як потенційний успіх ЛНЗ оцінюється показником 6.66. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ГЕНТ: Руф — Нгом, Берджесс, ван дер Гейден, Араужу — Лопеш, Бенеш, Делорж — Гуре, Канга, Вергара.

ЛНЗ: Паламарчук — Пасіч, Муравський, Дідик, Драмбаєв — Якубу, Рябов, Пастух — Ассінор, Девід, Кузик.

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