Франція

33-річний англійський фахівець замінив Пелісьє та очолив клуб Ліги 1.

Осер офіційно оголосив про призначення Вілла Стілла новим головним тренером команди.

33-річний англійський спеціаліст змінив на цій посаді Крістофа Пелісьє. Деталі контракту між сторонами не розголошуються.

✍️ L’AJA est heureuse d’annoncer l’arrivée de Will Still au poste d’entraîneur jusqu’en juin 2028, plus une année en option.



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Раніше Стілл уже працював у Франції, де очолював Реймс (з жовтня 2022 по травень 2024 року) та Ланс у сезоні 2024/25, здобувши досвід роботи в Лізі 1.

Останнім місцем роботи тренера був Саутгемптон, звідки його звільнили в листопаді минулого року. Під його керівництвом команда провела 16 матчів, у яких здобула 4 перемоги, 6 разів зіграла внічию та зазнала 6 поразок.

Осер завершив сезон Ліги 1 на 15-му місці. У заключному турі бургундці перемогли Лілль (2:0) та уникнули перехідних матчів за збереження місця в елітному дивізіоні.