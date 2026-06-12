33-річний англійський фахівець замінив Пелісьє та очолив клуб Ліги 1.
Вілл Стілл, getty images
12 червня 2026, 18:05
Осер офіційно оголосив про призначення Вілла Стілла новим головним тренером команди.
33-річний англійський спеціаліст змінив на цій посаді Крістофа Пелісьє. Деталі контракту між сторонами не розголошуються.
Раніше Стілл уже працював у Франції, де очолював Реймс (з жовтня 2022 по травень 2024 року) та Ланс у сезоні 2024/25, здобувши досвід роботи в Лізі 1.
Останнім місцем роботи тренера був Саутгемптон, звідки його звільнили в листопаді минулого року. Під його керівництвом команда провела 16 матчів, у яких здобула 4 перемоги, 6 разів зіграла внічию та зазнала 6 поразок.
Осер завершив сезон Ліги 1 на 15-му місці. У заключному турі бургундці перемогли Лілль (2:0) та уникнули перехідних матчів за збереження місця в елітному дивізіоні.