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Організація також досі не визначилася з майбутнім клубного чемпіонату світу 2029 року.

ФІФА досі не виплатила близько 250 мільйонів доларів солідарних коштів клубам після проведення клубного чемпіонату світу 2025 року. Про це повідомляє The Athletic.



За інформацією джерела, хоча призові для учасників турніру вже були розподілені, виплати, передбачені для інших професійних клубів у рамках програми солідарності, залишаються невиплаченими. Саме ця сума й викликає невдоволення футбольної спільноти.



Крім того, ФІФА поки що не має остаточних домовленостей щодо проведення клубного чемпіонату світу 2029 року. Обговорення майбутнього турніру, його фінансування та комерційної моделі тривають, а останні суперечки навколо керівництва організації лише ускладнили процес ухвалення рішень.

Нагадуємо, що минулий КЧС вийграв Челсі, здолавши у фіналі ПСЖ з рахунком 3:0.