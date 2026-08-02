Іспанія

Вершкові назвали опір конфедерацій порятунком гри у вирішальний момент.

Мадридський Реал виступив з офіційною заявою, в якій високо оцінив дії УЄФА та інших регіональних конфедерацій щодо блокування планів ФІФА приватизувати частину своїх найпрестижніших турнірів. Відмова керівного органу світового футболу від цієї ідеї стала серйозним репутаційним ударом для його президента Джанні Інфантіно.

Президент ФІФА намагався отримати схвалення національних асоціацій на створення FIFA Forward Enterprise (FFE) — нової компанії, яка б узяла під контроль усі комерційні та операційні аспекти змагань, включно з чоловічими та жіночими чемпіонатами світу. Найбільше обурення у футбольному світі викликав головний пункт плану: пропозиція продати 20% акцій цієї компанії приватним інвесторам.

Проти ініціативи утворилася потужна коаліція. Окрім УЄФА, проєкт рішуче відхилили КОНКАКАФ (Північна та Центральна Америка) та Азійська конфедерація футболу (АФК). Європейський футбольний орган діяв максимально жорстко, пообіцявши бойкотувати турніри ФІФА до повного скасування ініціативи.

В УЄФА прямо заявили, що Інфантіно втратив їхню довіру. Наразі європейські чиновники навіть розглядають можливість ініціювання вотуму недовіри президенту ФІФА (для цього знадобиться підтримка 43 країн-членів організації).

15-разовий переможець Ліги чемпіонів не залишився осторонь інституційної кризи і випустив потужну заяву, наголосивши на першочерговій ролі клубів у розвитку гри.

"Реал Мадрид дуже позитивно оцінює рішення ФІФА відмовитися від пропозиції частково продати комерційні права на свої змагання. Ми хочемо висловити вдячність УЄФА, конфедераціям та всім інституціям, які відповідально виступили проти цього проєкту. Їхня єдність захистила футбол у вирішальний момент", — йдеться у зверненні клубу.

У мадридському клубі також нагадали функціонерам, що саме клуби є тим фундаментом, на якому будуються національні збірні та мундіалі, адже саме вони тренують і розвивають гравців.

Національні збірні та Чемпіонат світу — це, перш за все, події суспільного інтересу. Це спадщина, яка належить народам, уболівальникам та суспільству в цілому. З цієї причини ми вважаємо, що їх ніколи не слід розглядати як прості фінансові активи, призначені для продажу на благо небагатьох", — резюмували в Реалі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Вінісіус відхилив варіант з Арсеналом і хоче продовжити кар’єру в Реалі.