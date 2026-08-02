Україна

Півзахисник приєднався до клубу у статусі вільного агента та підписав повноцінний контракт.

Кудрівка офіційно оголосила про підписання Костянтина Бичека. 26-річний півзахисник поповнив склад команди у статусі вільного агента, уклавши повноцінний контракт із клубом.



Бичек має досвід виступів за Карпати, Ниву (Тернопіль), Металіст 1925 та Оболонь. Загалом на професійному рівні він провів 108 офіційних матчів, у яких забив 10 м’ячів.



У Кудрівці розраховують, що півзахисник посилить конкуренцію в центрі поля та допоможе команді в новому сезоні. Завдяки своєму досвіду виступів у Першій лізі та Українській Прем’єр-лізі Бичек має стати одним із важливих футболістів у складі синьо-білих.

До цього, Кудрівка офіційно оголосила про повернення Миколи Вечурка.