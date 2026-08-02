Італія

Флорентійський клуб підписує гравця на правах оренди.

Італійська Фіорентина досягла повної домовленості щодо трансферу Жуана Маріу з туринського «Ювентуса». Про швидке завершення угоди повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Перехід відбудеться на умовах оренди.

За інформацією джерела, до договору між клубами включено пункт про можливість подальшого викупу контракту футболіста, однак ця опція не є обов'язковою для керівництва фіалок. Це залишає флорентійцям простір для маневру за підсумками виступів гравця в поточному сезоні.

Наразі трансфер перебуває на фінальній стадії оформлення. Вже у понеділок Жуан Маріу пройде традиційний медичний огляд для свого нового клубу, після успішного завершення якого про угоду буде оголошено офіційно.

Нагадаємо, сезон 2025/26 26-річний португальський оборонець провів у двох командах. Першу половину минулої кампанії Жуан провів захищаючи кольори Старої Сеньйори, зігравши 10 матчів у серії А. Взимку на правах оренди Маріу перейшов до Болоньї, де зіграв 10 матчі у чемпіонаті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Фіорентина придбала талановитого захисника мадридського Реала.