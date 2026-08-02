Мадридський клуб розглядає можливість підписання вінгера Манчестер Сіті, однак остаточного рішення поки не ухвалено.
Гріліш, gettyimages
02 серпня 2026, 21:33
Атлетіко уважно стежить за ситуацією навколо Джека Гріліша та розглядає можливість його підписання. Про це повідомляє The Sun Football.
За інформацією джерела, головний тренер мадридців Дієго Сімеоне вважає, що 30-річний англійський вінгер добре вписався б у тактичну модель команди. Водночас керівництво клубу поки що не ухвалило остаточного рішення щодо офіційної пропозиції.
Окрім Атлетіко, за розвитком ситуації також стежать Евертон та Астон Вілла. Інтерес до футболіста проявляють і клуби із Саудівської Аравії та МЛС.
У минулому сезоні Джек провів 28 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 6 результативних передач, демонструючи якісну гру в атаці.