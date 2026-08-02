Іспанія

Мадридський клуб розглядає можливість підписання вінгера Манчестер Сіті, однак остаточного рішення поки не ухвалено.

Атлетіко уважно стежить за ситуацією навколо Джека Гріліша та розглядає можливість його підписання. Про це повідомляє The Sun Football.



За інформацією джерела, головний тренер мадридців Дієго Сімеоне вважає, що 30-річний англійський вінгер добре вписався б у тактичну модель команди. Водночас керівництво клубу поки що не ухвалило остаточного рішення щодо офіційної пропозиції.



Окрім Атлетіко, за розвитком ситуації також стежать Евертон та Астон Вілла. Інтерес до футболіста проявляють і клуби із Саудівської Аравії та МЛС.

У минулому сезоні Джек провів 28 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 6 результативних передач, демонструючи якісну гру в атаці.