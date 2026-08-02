Англія

Після довгоочікуваного чемпіонства в АПЛ каноніри прагнуть більшого, готуючись до захисту титулу в умовах жорсткої конкуренції та трансферних рекордів суперників.

Нападник лондонського Арсенала Кай Гаверц підкреслив високі амбіції команди на майбутній сезон, відверто заявивши, що клуб має намір боротися за перемогу в усіх можливих турнірах.

Минула кампанія стала для канонірів по-справжньому проривною: після трьох поспіль других місць вони нарешті здобули свій перший титул Прем'єр-ліги за останні 22 роки.

Сезон міг стати абсолютно історичним, якби не прикра поразка від Парі Сен-Жермен у серії післяматчевих пенальті у фіналі Ліги чемпіонів. Гаверц, який відзначився голом у тому фіналі, переконаний, що зараз клуб готовий зробити ще один крок уперед.

Ми хочемо виграти всі трофеї. Саме для цього ми тут. Ми виграли Прем'єр-лігу, але можемо зробити набагато більше. Нам потрібно вийти на новий рівень, щоб це сталося, бо ми розуміємо, наскільки довгим є сезон і як важко пройти всі змагання. Ми хочемо виступити ще краще цього року та повторити наш успіх", — заявив німецький футболіст.

Захистити титул буде вкрай непросто, адже за всю свою історію Арсенал ще жодного разу не вигравав Прем'єр-лігу двічі поспіль. Крім того, головні конкуренти лондонців суттєво посилилися під час літнього трансферного вікна. Манчестер Сіті та Челсі взагалі побили власні трансферні рекорди, підписавши Елліота Андерсона та Моргана Роджерса відповідно.

Арсенал поки що виглядає скромніше. Хоча клуб зберігає серйозний інтерес до зірки мадридського Реала Вінісіуса Жуніора, наразі єдиним гучним придбанням літа залишається Хрістос Цоліс. Грецький вінгер уже встиг відзначитися забитим м'ячем у суботньому товариському матчі проти Жирони (4:1), де свій гол у першому таймі також записав на свій рахунок Гаверц.

Коментуючи посилення суперників, Кай Гаверц зазначив: "Я думаю, що ми можемо, або навіть змушені піти далі. Ви бачите, як інші команди стають сильнішими, тому ми повинні знову вийти на новий рівень. Саме для цього ми всі тут, саме для цього ми важко тренуємося. Ми хочемо потужно розпочати і знову досягти наших цілей", — наголосив бомбардир.

Офіційний старт сезону для Арсенала відбудеться вже незабаром. 16 серпня каноніри зустрінуться з Манчестер Сіті в битві за Суперкубок Англії, а 21 серпня розпочнуть захист свого чемпіонського титулу в Прем'єр-лізі поєдинком проти Ковентрі Сіті.