Німецький фахівець може підписати дворічний контракт із віцечемпіоном Франції та володарем Кубка країни.
Діно Топпмеллер, getty images
12 червня 2026, 18:30
Екснаставник Айнтрахта Діно Топпмеллер близький до призначення на посаду головного тренера Ланса.
Як повідомляють французькі ЗМІ, сторони перебувають на фінальній стадії узгодження дворічного контракту. Окрім Топпмеллера, у шорт-листі клубу також розглядалися Олів’є Панталоні та Патрік Вієйра.
Найближчим часом посада головного тренера Ланса стане вакантною — нинішній наставник П’єр Саж близький до переходу в Крістал Пелас.
45-річний Топпмеллер перебуває без роботи з січня 2026 року, коли залишив Айнтрахт. Франкфуртський клуб він очолював із літа 2023 року.
Ланс завершив минулий сезон на другому місці в чемпіонаті Франції та виграв національний Кубок. У наступній кампанії команда виступатиме на основному етапі Ліги чемпіонів.