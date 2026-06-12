Франція

Німецький фахівець може підписати дворічний контракт із віцечемпіоном Франції та володарем Кубка країни.

Екснаставник Айнтрахта Діно Топпмеллер близький до призначення на посаду головного тренера Ланса.

Як повідомляють французькі ЗМІ, сторони перебувають на фінальній стадії узгодження дворічного контракту. Окрім Топпмеллера, у шорт-листі клубу також розглядалися Олів’є Панталоні та Патрік Вієйра.

Найближчим часом посада головного тренера Ланса стане вакантною — нинішній наставник П’єр Саж близький до переходу в Крістал Пелас.

45-річний Топпмеллер перебуває без роботи з січня 2026 року, коли залишив Айнтрахт. Франкфуртський клуб він очолював із літа 2023 року.

Ланс завершив минулий сезон на другому місці в чемпіонаті Франції та виграв національний Кубок. У наступній кампанії команда виступатиме на основному етапі Ліги чемпіонів.