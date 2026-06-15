Франція

Французький гранд готовий викласти 150 мільйонів євро за лідера Арсеналу.

Вінгер Арсеналу Букайо Сака може опинитися в центрі одного з найгучніших трансферів літа. У послугах футболіста зацікавлений ПСЖ, який розглядає можливість придбання англійця вже найближчим часом.

За інформацією Goals Zone, паризький клуб готовий запропонувати за 24-річного гравця близько 150 мільйонів євро. У керівництві чемпіонів Франції вважають Сака одним із пріоритетних варіантів для посилення атакувальної лінії.

Очікується, що англієць може стати заміною Гонсалу Рамушу, майбутнє якого в ПСЖ залишається невизначеним. У разі відходу португальця саме Сака розглядається як одна з головних зірок нового проєкту клубу.

Нагадаємо, Букайо Сака є одним із ключових футболістів Арсеналу та збірної Англії, а його контракт із лондонським клубом залишається чинним ще на кілька сезонів.