Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Лілля став головним відкриттям після феєричної гри за збірну Марокко проти Бразилії.

Справжнім відкриттям старту Чемпіонату світу став 18-річний півзахисник французького Лілля Аюб Буадді. Юний талант, який лише нещодавно ухвалив остаточне рішення захищати кольори національної збірної Марокко, видав неймовірний дебютний матч проти головного фаворита турніру — збірної Бразилії (1:1).

Фантастична та зріла робота Буадді як із м'ячем, так і в пресингу без нього стала одним із ключових факторів, що дозволили Атлаським левам здобути сенсаційну нічию. Такий розкішний перфоманс на найвищому рівні миттєво активізував європейських грандів.

За інформацією авторитетного спортивного інсайдера Ніколо Cкіри, у запеклу боротьбу за підписання марокканського вундеркінда вже вступили лондонський Арсенал, Парі Сен-Жермен та мюнхенська Баварія.

Ще до початку мундіалю керівництво Лілля дало зрозуміти, що готове відпустити свого таланта за суму близько 75 мільйонів євро. Проте експерти впевнені: після такого яскравого бенефісу на фоні збірної Бразилії французький клуб неодмінно підвищить цінник.

Поки топ-клуби торгуються за Буадді, мюнхенська Баварія паралельно закриває угоду щодо іншого героя марокканської збірної.

Як зазначає німецьке видання Kicker, 25-річний атакувальний півзахисник ПСВ Ейндховен Ісмаель Сайбарі, який також блискуче проявив себе у поєдинку з бразильцями, вже перебуває за крок до переходу в мюнхенський клуб. Очікується, що цей трансфер обійдеться німецькому гранду в 50 мільйонів євро.